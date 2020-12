Vaccino Covid: la Regina Elisabetta e il principe Filippo in coda (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come riporta il “Mail on Sunday”, Elisabetta II e il principe consorte Filippo saranno tra i primi a essere vaccinati contro il Coronavirus nei prossimi giorni, quando il Vaccino Pfizer-BioNTech sarà somministrato in Gran Bretagna. “Decisione personale”, dice Buckingham Palace. Un segnale anche contro i no vax e la disinformazione. Anche la Regina Elisabetta II e il principe consorte Filippo si mettono in fila per il Vaccino anti-Covid Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come riporta il “Mail on Sunday”,II e ilconsortesaranno tra i primi a essere vaccinati contro il Coronavirus nei prossimi giorni, quando ilPfizer-BioNTech sarà somministrato in Gran Bretagna. “Decisione personale”, dice Buckingham Palace. Un segnale anche contro i no vax e la disinformazione. Anche laII e ilconsortesi mettono in fila per ilanti-Articolo completo: dal blog SoloDonna

