Ue | Cdm su Recovery di nuovo sospeso

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Un Cdm a singhiozzo quello in corso a Palazzo Chigi sul Recovery Fund. Iniziato poco prima delle 13 con un ritardo di quasi due ore, è stato sospeso per ben due volte. Nella prima parte il premier Giuseppe Conte ha illustrato il Recovery plan, nella seconda parte -ora sospesa- sono iniziate le riflessioni sulla struttura, ovvero sulle sei macro-aree e su sei manager a capo di ciascuna.

Attesa per il Consiglio dei Ministri alle 11 chiamato ad affrontare lo schema di aggiornamento del Recovery Plan
Scontro sul Recovery plan, il cdm slitta di due ore. Provenzano: 'Chi crea divisioni, ne avrà le conseguenze'
Discussione in Cdm ma il via libera ancora non c'è. Tensioni ancora sulla governance.