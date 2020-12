Sospeso | causa forza maggiore L' Eredità non va in onda | chi ferma Insinna e il super campione su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Flavioe L', il programma che conduce con grande successo di ascolti su Rai 1, hanno dovuto lasciar spazio in via eccezionale alla prima del Teatro alla Scala, che quest'anno adel Covid non è stato possibile svolgere alla presenza del pubblico in sala. Allora ci ha pensato la Rai a riprendere e trasmettere lo spettacolo in tutto il mondo: un atto dovuto per rispettare la tradizione. L'e La Vita in Diretta sono state quindi sospese per la giornata di lunedì 7 dicembre, ma torneranno già domani. Poco male per i fan del programma condotto da, che martedì potrà scoprire se ilMassimo Cannoletta riuscirà a conrsi ancora tale: la ghigliottina lo attende, intanto si è già portato a casa circa 250mila ...