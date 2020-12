Riccardo Noury su Patrick Zaki: “Elementi dell’arresto poco chiari” (Di lunedì 7 dicembre 2020) É stato intervistato da INews24 Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, riguardo alla detenzione di Patrick Zaki in Egitto. Zaki è uno studente arrestato il 7 Febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha sentenziato che rimarrà in carcere per altri quarantacinque giorni. Intervistato, Riccardo Noury ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non solo i post sui social, ma l’intero impianto accusatorio è poco chiaro e pretestuoso. Durante le udienze, la detenzione preventiva è stata sempre rinnovata, ma non si contestano punto per punto le teorie. Lo scopo è tenerlo in carcere. Da quanto mi risulta, i post su Facebook non sarebbero mai stati ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 dicembre 2020) É stato intervistato da INews24, portavoce di Amnesty International, riguardo alla detenzione diin Egitto.è uno studente arrestato il 7 Febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha sentenziato che rimarrà in carcere per altri quarantacinque giorni. Intervistato,ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non solo i post sui social, ma l’intero impianto accusatorio èchiaro e pretestuoso. Durante le udienze, la detenzione preventiva è stata sempre rinnovata, ma non si contestano punto per punto le teorie. Lo scopo è tenerlo in carcere. Da quanto mi risulta, i post su Facebook non sarebbero mai stati ...

