Racconti di donne straniere in Italia, oggi nell’ambito di «Vita Nova» (Di martedì 8 dicembre 2020) oggi alle 11, nell’ambito di «Vita Nova», l’edizione invernale del Salone del Libro di Torino, si potrà assistere a due eventi congiunti: collegandosi al sito salonelibro.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube della manifestazione, si accederà alla presentazione dell’antologia Lingua Madre Duemilaventi. Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni Seb27, pp. 304, euro 15) del Concorso letterario Lingua Madre, giunto alla sua quindicesima edizione e che anche quest’anno restituisce gli esiti di un lavoro serio e appassionato. Come spiega … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020)alle 11,di «», l’edizione invernale del Salone del Libro di Torino, si potrà assistere a due eventi congiunti: collegandosi al sito salonelibro.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube della manifestazione, si accederà alla presentazione dell’antologia Lingua Madre Duemilaventi.diin(Edizioni Seb27, pp. 304, euro 15) del Concorso letterario Lingua Madre, giunto alla sua quindicesima edizione e che anche quest’anno restituisce gli esiti di un lavoro serio e appassionato. Come spiega … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MauroMontaruli : RT @giobandnere: LIBERTÁ VÒ CERCANDO stupisce che chi ciancia di libertà, di politiche per le donne trovi vergognoso che si racconti la Ru… - italiagiappone : #libri L'ULTIMO VOLO PER #TOKYO di Mariko Hayashi Traduzione Anna Specchio Atmospherelibri Cinque racconti su donne… - Nicola23453287 : RT @giobandnere: LIBERTÁ VÒ CERCANDO stupisce che chi ciancia di libertà, di politiche per le donne trovi vergognoso che si racconti la Ru… - vale_fencer : Avete già donato? Non ancora? Io e le altre donne protagoniste di 'Diverrai diamante' contiamo su tutti voi!… - xenonian1 : RT @giobandnere: LIBERTÁ VÒ CERCANDO stupisce che chi ciancia di libertà, di politiche per le donne trovi vergognoso che si racconti la Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Racconti donne Racconti di donne straniere in Italia, oggi nell'ambito di «Vita Nova Il Manifesto Le ultime ore di John Lennon: le parole “più belle” a Yoko Ono, Chapman e la foto simbolo

Cosa è successo nelle ore e nei giorni immediatamente precedenti la morte di John Lennon? Cosa disse Lennon a Yoko Ono e che c’entra ...

Il menu letterario e le ricette di Natale: Cook in edicola il 9 dicembre

Lo hanno raccontato anche Chicco e Bobo Cerea, i protagonisti del numero di Cook di domani, gli chef che, con gli altri tre fratelli, sono alla guida di un impero della ristorazione fondato nel 1966 l ...

Cosa è successo nelle ore e nei giorni immediatamente precedenti la morte di John Lennon? Cosa disse Lennon a Yoko Ono e che c’entra ...Lo hanno raccontato anche Chicco e Bobo Cerea, i protagonisti del numero di Cook di domani, gli chef che, con gli altri tre fratelli, sono alla guida di un impero della ristorazione fondato nel 1966 l ...