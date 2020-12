Nemmeno Mick Schumacher parla italiano. Il figlio di Michael (che debutterà in F1) segue “in tutto” le orme del padre (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il solo sentire il nome “Schumacher” ha fatto risvegliare tantissime emozioni ormai sopite negli appassionati di automobilismo. Stiamo parlando di Mick Schumacher, figlio di Michael, ex campione ferrarista capace di vincere 7 mondiali, di cui 5 alla guida della Rossa di Maranello. Mentre Michael continua a lottare dopo l’incidente sulla neve nel 2013, il figlio Mick, 21 anni, sta seguendo le orme del padre. Mick Schumacher si è appena laureato campione del mondo di Formula 2, e l’anno prossimo farà il suo debutto ufficiale in Formula 1, con la vettura Haas. Finalmente ci sarà un nuovo Schumacher ad animare le corse di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il solo sentire il nome “” ha fatto risvegliare tantissime emozioni ormai sopite negli appassionati di automobilismo. Stiamondo didi, ex campione ferrarista capace di vincere 7 mondiali, di cui 5 alla guida della Rossa di Maranello. Mentrecontinua a lottare dopo l’incidente sulla neve nel 2013, il, 21 anni, stando ledelsi è appena laureato campione del mondo di Formula 2, e l’anno prossimo farà il suo debutto ufficiale in Formula 1, con la vettura Haas. Finalmente ci sarà un nuovoad animare le corse di ...

