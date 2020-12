Myss Keta | chi è? Carriera e vita privata

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La rapper italianasembra essere in continua ascesa. Da poco in rotazione con il nuovo disco “Il cielo non è un limite”, continua a sbalordire il pubblico con le sue scelte irriverenti. La rapper milanesecontinua a salire ai “piani alti”. Pubblica oggi sul suo account Instagram la sua intervista con Billboard Italia, rivista Articolo completo: dal blog SoloDonna

Giuwulio : SI PARLA DI UN TORNEO IN ITALIA RAGA MYSS KETA ALLE 3 DEL MATTINO CHE COMMENTA LA PARTITESCION STA TORNANDO - petaerpan__412 : RT @svftchaeyoung: pazzesca Myss Keta - falenaschifosa : RT @svftchaeyoung: pazzesca Myss Keta - Abysskk : ah quindi sti mama un disastro forse myss keta che buttava il disinfettante a giro durante le premiazioni non era così esagerato - Lilith_hb : Questo account è un fan di Myss Keta. #YeniProfilResmi -

Ultime Notizie dalla rete : Myss Keta

cosmopolitan.com

Pazzeska, sarà il fascino della mia... manicure? Sì, le unghie glitterate press on di Myss Keta hanno stile da vendere e sono l'idea furba che vogliamo giocarci in tutte quelle occasioni in cui la vog ...Il nuovo ep "Il cielo non è un limite" sembra un inno alla libertà. Si lascia ispirare da Ballard e Grace Jones. Ma senza dimenticare le cicatrici della sua Milano ...