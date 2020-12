Milano: festa in cascina con tamponi Covid all'ingresso, 63 multati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - festa privata con tanto di tampone all'ingresso. A scoprirla sono stati gli agenti intervenuti domenica mattina, in via Quintosole 20. La segnalazione alla centrale operativa ha fatto scattare gli uomini delle Volanti della questura che insieme ai colleghi del commissariato Scalo Romana sono intervenuti nella cascina dove erano presenti "tantissime persone", alcune delle quali pronte ad allontanarsi per evitare il controllo di polizia. Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti alla festa che erano all'interno: 63 persone, molte in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici e stupefacenti. All'interno, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una postazione dj, composta da consolle e impianto di diffusione della musica e un angolo bar per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dic. (Adnkronos) -privata con tanto di tampone all'. A scoprirla sono stati gli agenti intervenuti domenica mattina, in via Quintosole 20. La segnalazione alla centrale operativa ha fatto scattare gli uomini delle Volanti della questura che insieme ai colleghi del commissariato Scalo Romana sono intervenuti nelladove erano presenti "tantissime persone", alcune delle quali pronte ad allontanarsi per evitare il controllo di polizia. Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti allache erano all'interno: 63 persone, molte in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici e stupefacenti. All'interno, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una postazione dj, composta da consolle e impianto di diffusione della musica e un angolo bar per la ...

