Macchinette mangiaplastica attive in mercati Latino e Casilino 23

Roma – Questa mattina a Roma la sindaca Virginia Raggi ha inaugurato due Macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet: una all'interno del mercato Latino, nel municipio VII, l'altra nel mercato Casilino 23, nel municipio V. E' quanto si legge in una nota del Comune di Roma. Entro dicembre saranno in tutto 17 gli ecocompattatori attivati nei mercati della Capitale, nell'ambito dell'iniziativa 'Riciclami al mercato… e sarai premiato!', portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall'accordo siglato a settembre con Roma Capitale. Secondo la logica del 'bottle to bottle', le bottiglie raccolte saranno riciclate per produrne di nuove, in vista dell'obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di Pet riciclato (R-pet).

La sindaca: "Incentivo in più per gli utenti del mercato sociale che partecipano all'iniziativa: a scelta, sconto spesa oppure punti sulla tessera ricaricabile del nostro box dedicato alle persone in ...

