Lutto per Emma Marrone: l’annuncio via social (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un lungo post su Instagram, la cantante pugliese piange il suo bulldog: "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto “Arrivederci Gaetano". Emma Marrone perde il suo migliore amico a quattro zampe, che ha condiviso con lei tutte le principali esperienze. Era già parte della famiglia quando lei era allieva di Amici. Lo conoscevano i suoi compagni più cari, tra questi anche Stefano De Martino, che ha lasciato su Instagram un messaggio di cordoglio. Il messaggio di Emma Marrone per Gaetano, il suo cane scomparso, ha raggiunto velocemente i 170 mila like su una platea di 4.8 milioni di follower. Oggi giudice di X-Factor, Emma Marrone dovrà fare i conti adesso con un vuoto enorme: "Ci hai resi delle persone migliori", scrive l'artista. Quando tornerò a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un lungo post su Instagram, la cantante pugliese piange il suo bulldog: "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto “Arrivederci Gaetano".perde il suo migliore amico a quattro zampe, che ha condiviso con lei tutte le principali esperienze. Era già parte della famiglia quando lei era allieva di Amici. Lo conoscevano i suoi compagni più cari, tra questi anche Stefano De Martino, che ha lasciato su Instagram un messaggio di cordoglio. Il messaggio diper Gaetano, il suo cane scomparso, ha raggiunto velocemente i 170 mila like su una platea di 4.8 milioni di follower. Oggi giudice di X-Factor,dovrà fare i conti adesso con un vuoto enorme: "Ci hai resi delle persone migliori", scrive l'artista. Quando tornerò a ...

nongiocoabocce : in effetti anche io vorrei avere lo stesso spessore di una che misgendera delle persone, ride per essersi dimentica… - BarbiniGiovanni : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - Doctorik3 : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - fm197544 : @Tritti001 @DarkLadyMouse @guidomarchello Dire che però ora muoiono tante persone per volta e che le cause sono div… - Valeria44256262 : RT @BeppeSala: Oggi a Palazzo Marino bandiera civica a mezz'asta in segno di lutto per le vittime di femminicidio, iniziativa lanciata da @… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Diocesi di Trieste in lutto per la scomparsa di Pier Giorgio Ragazzoni Il Piccolo Coronavirus: altro lutto nel mondo della sanità

Sergio Pascale, primario della clinica Malzoni di Avellino, muore a causa del Covid: è lutto nella città campana.

Valenza in lutto per Sergio Cassano

Valenza in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Sergio Cassano, avvenuta, secondo le prime indiscrezioni, all'ospedale di Sestri Levante, a causa del Covid. Aveva 74 anni e ultimamente viveva a Rapa ...

Sergio Pascale, primario della clinica Malzoni di Avellino, muore a causa del Covid: è lutto nella città campana.Valenza in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Sergio Cassano, avvenuta, secondo le prime indiscrezioni, all'ospedale di Sestri Levante, a causa del Covid. Aveva 74 anni e ultimamente viveva a Rapa ...