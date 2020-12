Le prime immagini dell’albero di Natale a Piazza Venezia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Tutto e’ pronto per l’accensione e l’inaugurazionedidi Roma e delle luminarie nel centro della citta’. Queste sono ledell’abete diilluminato, accesso per una prova a meno di 24 ore dal taglio del nastro previsto domani. L’albero quest’anno non sara’ sponsorizzato da Netflix, come successo negli ultimi due anni. Tutti i costi dell’operazione sono a carico del Comune per un totale di 140mila euro. La pianta arriva da Cittiglio, in provincia di Varese, e’ alta 23 metri e sara’ illuminata con 100mila luci a led e decorata con 800 sfere in quattro colori: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. Per quanto riguarda le luminarie di via del Corso, invece, si sa solo che cadra’ una fitta pioggerellina di luci…