Lazio, prova anti Bruges: ballottaggio sulle corsie laterali, confermato Hoedt Lazio, Inzaghi cerca l'undici migliore anti Bruges, ma le scelte finale sono rimandate a domattina: tanti i nodi da sciogliere Inzaghi rinvia le scelte tecniche anti Bruges. I tempi suggeriscono all'allenatore di rimandare tutto a domattina. Intanto a Formello continuano le prove: Correa si allena regolarmente, dopo lo stop contro lo Spezia; da monitorare ancora Patric che non conclude la sessione.

