Lamorgese positiva: perché era al CdM se aspettava il risultato del test? (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Coronavirus. Lamorgese è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il risultato. Il CdM è stato sospeso per mezzora. Come mai la ministra non era in isolamento se aspettava di sapere se il test del tampone era positivo? La risposta è semplice: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva effettuato il tampone effettuato stamattina al ministero è uno di quelli ai quali Lamorgese si sottopone periodicamente, ogni decina di giorni, a titolo precauzionale. Prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci. Avuta comunicazione del risultato del test, il ministro ha immediatamente lasciato la riunione del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell’Interno Lucianaè risultataal Coronavirus.è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il. Il CdM è stato sospeso per mezzora. Come mai la ministra non era in isolamento sedi sapere se ildel tampone era positivo? La risposta è semplice: il ministro dell’Interno Lucianaaveva effettuato il tampone effettuato stamattina al ministero è uno di quelli ai qualisi sottopone periodicamente, ogni decina di giorni, a titolo precauzionale. Prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci. Avuta comunicazione deldel, il ministro ha immediatamente lasciato la riunione del ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - repubblica : Coronavirus, la ministra Lamorgese positiva. Sospeso per mezz'ora il Cdm - mauriziosantin : RT @CatelloVitiell1: Al ministro #Lamorgese, risultata positiva al #Covid, i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. - tiber_h : RT @doluccia16: Zecca con il covid. -