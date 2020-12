Lamorgese positiva al Covid. Di Maio in isolamento, tampone per Conte (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Luciana Lamorgese è risultata positiva al Covid. La notizia ha fatto scattare immediatamente la sospensione del Consiglio dei ministri sul Recovery Fund. I lavori erano infatti in corso, iniziati tra l’altro in forte ritardo rispetto al previsto e già interrotti nel primo pomeriggio. Il ministro dell’Interno ha abbandonato subito l’Aula non appena appreso di essere positivo, ma stando a quanto riferito dall’Adnkronos anche il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede andranno in isolamento perché erano seduti accanto alla Lamorgese durante i lavori. E gli altri ministri presenti? Verranno tutti sottoposti al tampone nelle prossime ore, compreso il premier Giuseppe Conte. Lamorgese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Lucianaè risultataal. La notizia ha fatto scattare immediatamente la sospensione del Consiglio dei ministri sul Recovery Fund. I lavori erano infatti in corso, iniziati tra l’altro in forte ritardo rispetto al previsto e già interrotti nel primo pomeriggio. Il ministro dell’Interno ha abbandonato subito l’Aula non appena appreso di essere positivo, ma stando a quanto riferito dall’Adnkronos anche il ministero degli Esteri, Luigi Di, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede andranno inperché erano seduti accanto alladurante i lavori. E gli altri ministri presenti? Verranno tutti sottoposti alnelle prossime ore, compreso il premier Giuseppe...

