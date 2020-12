La promessa del motorally Sara Lenzi muore a 18 anni in un incidente stradale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sara Lenzi, la promessa del motorally italiano morta in un incidente: aveva 18 anni Lutto nel mondo del motorally: Sara Lenzi, 18 anni, si è scontrata con un fuoristrada che viaggiava in senso contrario ed è morta sul colpo, inutili i soccorsi. La ragazza si trovava in Sardegna per il Rally Sundalion, ultima tappa del circuito motorally italiano. Sara, originaria di Riotorto (frazione di Piombino), era in sella a una Beta del Team Dirt Racing e stava percorrendo una strada stretta e asfaltata in discesa: davanti le si è parata una Jeep che procedeva nel senso sbagliato di marcia. Sara, nonostante andasse a bassa velocità, non è riuscita ad evitare lo schianto, nella ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020), ladelitaliano morta in un: aveva 18Lutto nel mondo del, 18, si è scontrata con un fuoristrada che viaggiava in senso contrario ed è morta sul colpo, inutili i soccorsi. La ragazza si trovava in Sardegna per il Rally Sundalion, ultima tappa del circuitoitaliano., originaria di Riotorto (frazione di Piombino), era in sella a una Beta del Team Dirt Racing e stava percorrendo una strada stretta e asfaltata in discesa: davanti le si è parata una Jeep che procedeva nel senso sbagliato di marcia., nonostante andasse a bassa velocità, non è riuscita ad evitare lo schianto, nella ...

marcotravaglio : LA SIGNORA DEL GRILLO I cosiddetti professori dell’Università per stranieri di Perugia a colloquio sulla promozione… - Eurosport_IT : Ci lascia Sara Lenzi, promessa del motorally italiano ?? - Idl3 : RT @repubblica: Muore a 18 anni in Sardegna promessa del motocross toscano - simonett_a : RT @monicalanfranco: Lidia, una promessa: faremo del nostro meglio per sostenere il femminismo e la politica che ci hai insegnato con mani… - Maxxxibb3 : RT @lucabattanta: @ladyonorato Il problema concreto è che non restituiranno la libertà. Fanno promesse che non mantengono. Sembra come la p… -