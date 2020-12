Il pessimo discorso di Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: “noi destinati a restare da soli” (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giorni Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello VIP 5 si è distinto, va detto, per il suo atteggiamento carico di buon umore e positività. Nel corso delle serate di festa, ha anche cercato di far capire ai ragazzi di quali argomenti fosse meglio parlare e di quali no ma poche ore fa, ha fatto un brutto scivolone. Il discorso che ha infatti affrontato con Tommaso Zorzi, non è piaciuto a nessuno. E un uomo della sua età che si rivolge a un ragazzo di 25 anni dicendo che non avrà modo di avere nessuno che ama al suo fianco, non è passato inosservato. Un pessimo discorso da fare a un ragazzo e non solo perchè Tommaso sta soffrendo in questo momento vista l’uscita di Francesco Oppini ma perchè è totalmente fondato sul nulla. Essere gay ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi giorninella casa del Grande Fratello VIP 5 si è distinto, va detto, per il suo atteggiamento carico di buon umore e positività. Nel corso delle serate di festa, ha anche cercato di far capire ai ragazzi di quali argomenti fosse meglio parlare e di quali no ma poche ore fa, ha fatto un brutto scivolone. Ilche ha infatti affrontato con, non è piaciuto a nessuno. E un uomo della sua età che si rivolge a un ragazzo di 25 anni dicendo che non avrà modo di avere nessuno che ama al suo fianco, non è passato inosservato. Unda fare a un ragazzo e non solo perchèsta soffrendo in questo momento vista l’uscita di Francesco Oppini ma perchè è totalmente fondato sul nulla. Essere gay ...

Le parole di Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi non piacciono davvero a nessuno: Noi siamo fortunati di essere così come siamo e il mondo è bello perché è vario. […] Non devi vergognarti di aver con ...

