I creatori di Daemon X Machina sono al lavoro su nuovi progetti next gen

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Marvelous First Studio, realizzatori deluscito per Switch e PC, ha diversiin programma: lo scopriamo tramite un annuncio disul loro sito. L'annuncio è difatti rivolto a professionisti del settore, in vari campi, per la progettazione e lo sviluppo di giochi di alta gamma per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo studio, oltre a, ha all'attivo titoli come Fate/EXTELLA: The Umbral Star, Fate/EXTELLA Link, Soul Sacrifice e Soul Sacrifice Delta, nonché God Eater 3. Visti i precedenti dello studio, non ci stupiamo se ritroviamo citati, nei generi previsti, titoli d'azione e RPG (o sarebbe, forse, più corretto dire JRPG). Leggi altro...