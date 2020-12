Galli dà i numeri: “L’estate vacanziera ci è costata 20 mila morti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Massimo Galli ne spara un’altra delle sue: l’estate ci sarebbe costata 20 mila morti. L’infettivologo più catastrofista d’Italia afferma convinto che “è un conto che mi fa fatica fare: più di 20 mila morti li avremmo potuti in larga misura evitare“. In che modo? Ovviamente non riaprendo il Paese, non allentando le restrizioni anti-coronavirus. Una affermazione grave e che lascia più di un dubbio sulla correlazione tra presunte scelleratezze agostane e l’attuale aumento dei decessi. Come se il periodo di incubazione del virus sia misteriosamente mutato. Galli: “Non ripetere errori dell’estate per evitare la terza ondata” Intervenuto ancora una volta ad Agorà su Rai 3, Galli ribadisce che ora più che mai non bisogna ripetere gli errori di quest’estate per scongiurare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Massimone spara un’altra delle sue: l’estate ci sarebbe20morti. L’infettivologo più catastrofista d’Italia afferma convinto che “è un conto che mi fa fatica fare: più di 20morti li avremmo potuti in larga misura evitare“. In che modo? Ovviamente non riaprendo il Paese, non allentando le restrizioni anti-coronavirus. Una affermazione grave e che lascia più di un dubbio sulla correlazione tra presunte scelleratezze agostane e l’attuale aumento dei decessi. Come se il periodo di incubazione del virus sia misteriosamente mutato.: “Non ripetere errori dell’estate per evitare la terza ondata” Intervenuto ancora una volta ad Agorà su Rai 3,ribadisce che ora più che mai non bisogna ripetere gli errori di quest’estate per scongiurare la ...

MarcelloPiscop0 : @repubblica Peccato che il confronto dei dati di mortalità mese su mese smentiscano categoricamente questa enorme p… - Cris94737949 : @AntonioGrzt È stata la riapertura delle scuole e l affollamento sui mezzi di trasporto a innescare la 2a ondata. L… - Black___Adam : @repubblica #Galli @MassimoGalli51 basta vendere fumo con numeri a caso senza la prova del contrario. Con le misure… - MariMario1 : @repubblica Pensa se tirano fuori i numeri dei contagi nella scuole e dei trasporti non in sicurezza. E ancora pens… - matteo_nelli : RT @EmeParonzini: A gennaio riapriranno le scuole senza aver fatto niente per rendere il ritorno ai banchi sicuro, i numeri ricominceranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli numeri Coronavirus, Galli: “Da due giorni a Milano numeri non belli, non possiamo rilassarci” Fanpage.it Coronavirus, Galli: 'Anziani preferiranno non aver un buon Natale, che andare all'altro mondo prima'

Per l'infettivologo gli anziani iniziano a capire sia meglio limitare i rischi, ma si dice timoroso per il possibile rientro di massa prima di Natale ...

Coronavirus, Galli a Fanpage.it: “Da due giorni a Milano numeri non belli, non possiamo rilassarci”

MILANO – “Non dobbiamo pensare di avere risolto il problema, solo perché c’è stato un calo dei nuovi casi. La flessione è reale e importante, ma a Milano per esempio negli ultimi due giorni i numeri n ...

Per l'infettivologo gli anziani iniziano a capire sia meglio limitare i rischi, ma si dice timoroso per il possibile rientro di massa prima di Natale ...MILANO – “Non dobbiamo pensare di avere risolto il problema, solo perché c’è stato un calo dei nuovi casi. La flessione è reale e importante, ma a Milano per esempio negli ultimi due giorni i numeri n ...