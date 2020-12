Gabriel Garko e Manuela Arcuri, la verità sulla loro storia: “Ho fatto di tutto”. Perché si sono lasciati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo l’atteso coming-out di Gabriel Garko, avvenuto in diretta al GF Vip 5, tutte le storie avute negli anni con le varie colleghe del settore sono sembrate essere state pianificate a tavolino. Ricordiamo quella con Eva Grimaldi, che in realtà si trattava di una grande amicizia, poi con Serena Autieri ed Adua Del Vesco (adesso tornata a chiamarsi col suo vero nome, Rosalinda Cannavò). Tra queste era stata considerata falsa anche la liaison vissuta con Manuela Arcuri, ma quest’ultima di recente avrebbe confuso il pubblico. Ultimamente Manuela Arcuri è stata intervistata nello studio televisivo di Verissimo e, quando le è stato chiesto di parlare della storia con Gabriel Garko, avrebbe esitato sul ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo l’atteso coming-out di, avvenuto in diretta al GF Vip 5, tutte le storie avute negli anni con le varie colleghe del settoresembrate essere state pianificate a tavolino. Ricordiamo quella con Eva Grimaldi, che in realtà si trattava di una grande amicizia, poi con Serena Autieri ed Adua Del Vesco (adesso tornata a chiamarsi col suo vero nome, Rosalinda Cannavò). Tra queste era stata considerata falsa anche la liaison vissuta con, ma quest’ultima di recente avrebbe confuso il pubblico. Ultimamenteè stata intervistata nello studio televisivo di Verissimo e, quando le è stato chiesto di parlare dellacon, avrebbe esitato sul ...

