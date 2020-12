Fiorentina-Genoa 1-1, le pagelle di CalcioWeb: succede tutto nel finale, pareggio che non accontenta nessuno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è concluso l’ultimo match della decima giornata del campionato di Serie A, la redazione di CalcioWeb ha pubblicato le pagelle della sfida Fiorentina-Genoa. Il primo tempo ha regalato qualche emozione, occasioni da una parte e dall’altra, prima Sturaro, poi Ribery e Vlahovic si sono avvicinati alla marcatura, da registrare anche due infortuni pesanti, quelli di Zapata e Castrovilli. Nella ripresa meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol, al 70? arriva la marcatura di Bonaventura, l’arbitro però fischia un fallo tra le proteste della squadra di Cesare Prandelli. La partita sembra indirizzata verso il pareggio a reti inviolate, Borja Valero sbaglia, Pjaca ne approfitta e sigla il gol dello 0-1. La Fiorentina non muore mai ed a tempo quasi scaduto trova il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è concluso l’ultimo match della decima giornata del campionato di Serie A, la redazione diha pubblicato ledella sfida. Il primo tempo ha regalato qualche emozione, occasioni da una parte e dall’altra, prima Sturaro, poi Ribery e Vlahovic si sono avvicinati alla marcatura, da registrare anche due infortuni pesanti, quelli di Zapata e Castrovilli. Nella ripresa meglio i padroni di casa che vanno vicini al gol, al 70? arriva la marcatura di Bonaventura, l’arbitro però fischia un fallo tra le proteste della squadra di Cesare Prandelli. La partita sembra indirizzata verso ila reti inviolate, Borja Valero sbaglia, Pjaca ne approfitta e sigla il gol dello 0-1. Lanon muore mai ed a tempo quasi scaduto trova il ...

