Da amanti a mogli, cinque coppie vip nate dal tradimento: stanno ancora insieme? (Di lunedì 7 dicembre 2020) All’amor non si comanda, spesso il passo da amanti a mogli è davvero breve, ecco cinque coppie vip nate dal tradimento: chi ha superato la prova del tempo? Nel mondo dello spettacolo è facile cadere in tentazione, sopratutto quando gli attori e le attrici si trovano a vivere per lungo tempo lontano dal partner a causa del loro lavoro. Proprio per questo motivo molto spesso capita che anche il matrimonio più solido rischi di traballare davanti alla tentazione. È esattamente quello che è successo a queste cinque coppie vip, nate dal tradimento: i partner si sono conosciuti, sono diventati amati e poi hanno capito che il loro amore era più forte, ma è davvero così? Quante di queste ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) All’amor non si comanda, spesso il passo daè davvero breve, eccovipdal: chi ha superato la prova del tempo? Nel mondo dello spettacolo è facile cadere in tentazione, sopratutto quando gli attori e le attrici si trovano a vivere per lungo tempo lontano dal partner a causa del loro lavoro. Proprio per questo motivo molto spesso capita che anche il matrimonio più solido rischi di traballare davanti alla tentazione. È esattamente quello che è successo a questevip,dal: i partner si sono conosciuti, sono diventati amati e poi hanno capito che il loro amore era più forte, ma è davvero così? Quante di queste ...

seba77285566 : RT @Mari24210: Quelle che accudiscono i genitori anziani, che crescono i loro filgi con amore e sacrifici. Quelle che fanno di tutto per i… - AndrewPattone : Ma voi non odiate quando i vostri conviventi, mariti, mogli, familiari, amici, amanti vi spostano la disposizione d… - Toni_ct_1 : RT @Mari24210: Quelle che accudiscono i genitori anziani, che crescono i loro filgi con amore e sacrifici. Quelle che fanno di tutto per i… - Mari24210 : Quelle che accudiscono i genitori anziani, che crescono i loro filgi con amore e sacrifici. Quelle che fanno di tut… - AlineMond : @MadameA02 Sono quelli che non devono confondersi tra mogli e amanti -