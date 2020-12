Covid, terza ondata sarà più forte? I contagi scendono lentamente: cosa sta succedendo (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Numero casi sta scendendo ma meno di quanto si sperava La terza ondata Covid di gennaio, quando ci sarà la riapertura delle scuole, rischia di cominciare quando non sarà terminata neanche la seconda, a causa dei contagi ancora troppo estesi. Nello specifico, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Numero casi sta scendendo ma meno di quanto si sperava Ladi gennaio, quando cila riapertura delle scuole, rischia di cominciare quando nonterminata neanche la seconda, a causa deiancora troppo estesi. Nello specifico, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Con le misure delle aree gialle, durante feste impennata inevitabile. Limitazioni necessarie per sco… - infoitsalute : Covid, come evitare la terza ondata: la strategia di Ricciardi - infoitsalute : Covid, Walter Ricciardi: 'Terza ondata? Dobbiamo prima uscire dalla seconda. Vanno rafforzati gli aspetti sanitari' - fisioevolution : @SabrinaGalli68 la terza ondata sarà il picco dell'influenza che diventerà covid 19 -