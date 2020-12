Claudio Amendola furioso: “Ma chi se ne frega del cenone di Natale, state a casa! Ma che è ‘sta roba? Basta” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra gli ospiti de “L’aria di domenica” di Myrta Merlino in collegamento c’era anche l’attore Claudio Amendola, da sempre molto attento ai tempi di stretta d’attualità. L’argomento principale della giornata era il Dpcm di Natale con tutte le misure restrittive del Governo sul 25, 26 dicembre e il primo gennaio. A commentare i provvedimenti anche la virologa Ilaria Capua: “Tampone rapido prima di Natale? No, non bisogna muoversi. Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone”. Nel momento in cui la Merlino ha chiesto ad Amendola se avesse delle domande da porre all’esperta, l’attore si è spazientito. “Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere spiegare una cosa talmente ovvia, Myrta. Io non ne posso più del cenone di Natale. Ma chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tra gli ospiti de “L’aria di domenica” di Myrta Merlino in collegamento c’era anche l’attore, da sempre molto attento ai tempi di stretta d’attualità. L’argomento principale della giornata era il Dpcm dicon tutte le misure restrittive del Governo sul 25, 26 dicembre e il primo gennaio. A commentare i provvedimenti anche la virologa Ilaria Capua: “Tampone rapido prima di? No, non bisogna muoversi. Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone”. Nel momento in cui la Merlino ha chiesto adse avesse delle domande da porre all’esperta, l’attore si è spazientito. “Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere spiegare una cosa talmente ovvia, Myrta. Io non ne posso più deldi. Ma chi ...

La7tv : #lariachetira Lo sfogo di Claudio #Amendola a #lariadidomenica: 'Non ne posso più del cenone di Natale, delle mail… - Ellenica__ : Grazie, Claudio Amendola! ?? - dramnesic : ieri sera ho visto un (1) filmaccio in francese (dico solo che fra i protagonisti figuravano miguel bosè e claudio… - vaporino2011 : Dpcm Natale, Claudio Amendola si sfoga in diretta tv: 'Basta, non ne posso più' - PatriziaAlessa2 : RT @tvblogit: L’Aria di domenica, lo sfogo di Amendola: “Chi se ne frega del cenone di Natale. State a casa, non ne posso più” (Video) http… -