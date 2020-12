Cashback, 6000 accessi al secondo all’app (Di lunedì 7 dicembre 2020) Solo nelle prime ore di oggi, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app “Io” sono state ricevute quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. In mattinata erano già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento per attivare il Cashback. I flussi di traffico hanno anche provocato alcuni problemi di accesso. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Solo nelle prime ore di oggi, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma, sull’app “Io” sono state ricevute quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circaal. In mattinata erano già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento per attivare il. I flussi di traffico hanno anche provocato alcuni problemi di accesso. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Cashback, 6000 accessi al secondo all’app - dariomasiero : RT @puntotweet: IO cade, 6000 richieste al secondo per il Cashback - - ghido82 : Al momento c'è qualche problema, ma in via di risoluzione - puntotweet : IO cade, 6000 richieste al secondo per il Cashback - - LadyMagenta1 : Beeeeee....beeeeee! Boom per il cashback, la app IO in tilt: 6000 accessi al secondo -