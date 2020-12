Alla scoperta di Hajar per un’escursione da sogno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alla scoperta di Hajar per arrampicate da urlo in cima a punte rocciose e altissime. Oggi siamo in compagnia di Fadi Hachicho, arrampicatore e guida alpina. L’escursionista ci porta direttamente sulla cima dei monti Hajar e ci racconta la sua storia. Alla scoperta di Hajar. Qual è la storia di Fadi Hachicho? Fadi Hachicho è Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020)diper arrampicate da urlo in cima a punte rocciose e altissime. Oggi siamo in compagnia di Fadi Hachicho, arrampicatore e guida alpina. L’escursionista ci porta direttamente sulla cima dei montie ci racconta la sua storia.di. Qual è la storia di Fadi Hachicho? Fadi Hachicho è

teatroallascala : Alcuni scatti ci accompagnano alla scoperta dei preparativi per il 7 dicembre. Inoltre stasera alle 18.15 il nostro… - NetflixIT : Alla scoperta di cosa c'è dietro capolavori come Quarto Potere e nella mente di chi ha saputo crearli. Mank, un fil… - MoliPietro : Alla scoperta di Hajar per un’escursione da sogno - l_salviamo : RT @Valle_dAosta: Collegati oggi alle 11,00 e scopri il #CamminoBalteo, un viaggio senza tempo nel cuore della #ValledAosta! @FaLaCosaGius… - adam6247903 : Dalle Pleaidi alla storica congiunzione Saturno-Giove: alla scoperta del cielo di Dicembre 2020 con Astronomitaly -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta Online il docufilm “Va’ Sentiero – Alla scoperta del Sentiero Italia” Montagna.tv Alla scoperta di Hajar per un’escursione da sogno

Alla scoperta di Hajar per arrampicate da sogno, creste e crinali insidiosi. C'è anche la storia di Fadi Hachicho, vediamo di che si tratta ...

Coronavirus, oggi 18.887 positivi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia. Casi: 30mila in meno rispetto alla scorsa settimana

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata l ...

Alla scoperta di Hajar per arrampicate da sogno, creste e crinali insidiosi. C'è anche la storia di Fadi Hachicho, vediamo di che si tratta ...Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata l ...