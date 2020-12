Vittoria Gevi Napoli Basket-Tramec Cento 79-59

(Di domenica 6 dicembre 2020) Successo per lache supera, al PalaBarbuto, laper 79 a 59 Sacripanti: “Complimenti alla squadra,importante”. Terzo successo consecutivo per lache supera, al PalaBarbuto, laper 79 a 59 . Miglior realizzatore per gli azzurri è Parks, con 19 punti. In doppia

2anews

Terza vittoria consecutiva per il Napoli Basket, battuto il Benedetto XIV Cento per 79-59. Punteggio pieno per la GeVi, con Parks che ha siglato 19 punti ...Vittoria in scioltezza per la Gevi Napoli (79-59) che ha disposto senza troppi problemi di Cento, che nonostante fosse senza i due americani, l'ex Sherrod e Cotton, contagiati ...