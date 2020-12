“Tu mi devi uccidere”, Patrizia De Blanck e la richiesta choc della madre in punto di morte (Di domenica 6 dicembre 2020) Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ieri pomeriggio ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, non ha parlato del reality show ma si è aperta svelando dettagli privati della sua vita, tra cui la drammatica morte della madre, lasciando tutti sotto choc. “Tu mi devi uccidere”, la richiesta choc: Patrizia De Blanck parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 6 dicembre 2020)De, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ieri pomeriggio ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, non ha parlato del reality show ma si è aperta svelando dettagli privatisua vita, tra cui la drammatica, lasciando tutti sotto. “Tu mi, laDeparla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

