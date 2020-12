Sampdoria-Milan | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il posticipo domenicale del 10° turno di Serie A, tra, in programma alle 20.45 al Ferraris di Genova:(4-4-2): Audero: Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Augello: Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.All. Ranieri.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.