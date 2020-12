Sampdoria Milan 0-0 LIVE: Gabbiadini scalda il mancino (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Dall’inviato al Ferraris, Alessio Eremita) Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Milan si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Milan 0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris! 5? Ammonito Kessié – Leggerezza del centrocampista del Milan che perde palla e atterra Gabbiadini, pronto a ripartire in contropiede 8? Tonelli sfiora il gol – Ottimo intervento di Donnarumma, che smanaccia il colpo di testa del difensore blucerchiato 12? Milan vicino al vantaggio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Dall’inviato al Ferraris, Alessio Eremita) Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris! 5? Ammonito Kessié – Leggerezza del centrocampista delche perde palla e atterra, pronto a ripartire in contropiede 8? Tonelli sfiora il gol – Ottimo intervento di Donnarumma, che smanaccia il colpo di testa del difensore blucerchiato 12?vicino al vantaggio ...

