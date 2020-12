Pellegrini attacca i critici su Instagram | “Falliti” Poi corregge il tiro

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lorenzo, centrocampista della Roma, ha pubblicato unaStory in cui si è sfogato contro le voci critiche dell’ambiente giallorosso: “Voi continuare a parlare e insultare tutti. Noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia…falliti!”. Qualche ora dopo è tornato sull’argomento con un’altra storia, scrivendo: “Ho sbagliato a usare la parola falliti. Ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo…ma per chi insulta. Ricordatevi che siamo prima uomini che calciatori”. Foto: Twitter LorenzoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.