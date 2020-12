Napoli, palestra aperta in barba al Dpcm: sanzionate 8 persone (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico Campanile al Consiglio, ai Quartieri Spagnoli, dove era stata segnalata una palestra in attività. I poliziotti hanno in effetti scoperto un terraneo allestito con attrezzi ginnici, in cui sette cittadini dello Sri Lanka si stavano allenando. Hanno quindi proceduto alla chiusura dell’attività ed a sanzionare il titolare, anch’egli di origine srilankese, e gli avventori per aver violato le misure anti-Covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico Campanile al Consiglio, ai Quartieri Spagnoli, dove era stata segnalata unain attività. I poliziotti hanno in effetti scoperto un terraneo allestito con attrezzi ginnici, in cui sette cittadini dello Sri Lanka si stavano allenando. Hanno quindi proceduto alla chiusura dell’attività ed a sanzionare il titolare, anch’egli di origine srilankese, e gli avventori per aver violato le misure anti-Covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattidinapoli : Napoli: Palestra di srilankesi chiusa per aver violato le misure anti-Covid19 - - Torrechannelit : Napoli – Palestra in funzione ai Quartieri Spagnoli, sanzionate 8 persone - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per #Osimhen. #Malcuit ha accusato un fastidio al ginocchio destro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli palestra Napoli - Palestra in funzione ai Quartieri Spagnoli, sanzionate 8 persone Torrechannel Napoli, palestra per cittadini cingalesi scoperta ai Quartieri Spagnoli: 7 denunciati

Napoli, palestra per cittadini cingalesi scoperta ai Quartieri Spagnoli: 7 denunciati Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti ...

Palestra aperta nonostante le norme anti-covid: attività chiusa. 8 persone nei guai

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico Campanile al Consiglio dove era stata segnalata una palestra in atti ...

Napoli, palestra per cittadini cingalesi scoperta ai Quartieri Spagnoli: 7 denunciati Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti ...NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vico Campanile al Consiglio dove era stata segnalata una palestra in atti ...