Mercato auto: novembre in forte crescita per Suzuki (Di domenica 6 dicembre 2020) Con un aumento delle immatricolazioni del 53,24% rispetto a novembre 2019 (fonte UNRAE), Suzuki ha messo a segno, a novembre 2020, la migliore performance tra i primi 32 marchi per volume in Italia I dati UNRAE relativi all'andamento del Mercato dell'auto in Italia a novembre premiano Suzuki e la sua gamma 100% ibrida, con la trazione integrale e il cambio automatico disponibili su tutti i modelli. Nel mese appena terminato, Suzuki ha immatricolato 3.684 vetture, con un incremento del 53,24% rispetto al novembre 2019, che aveva registrato 2.404 veicoli. Questo aumento rappresenta la miglior performance mese su mese tra quelle registrate dai primi 32 marchi automobilistici per numero di ...

