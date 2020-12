Mbappé, 100 gol col Psg: “Una liberazione. Ci stavo pensando da diverse partite…” (Di domenica 6 dicembre 2020) Kylian Mbappé festeggia quota 100. Finalmente, verrebbe da dire. Ebbene sì, dopo un digiuno che durava da tempo, ecco la stellina del Paris Saint-Germain arrivare all'ambito traguardo che, per sua stessa ammissione, iniziava un po' a pesare. Dopo la sfida vinta dai suoi contro il Montpellier, l'attaccnate ha parlato a Canal + e ai microfoni del club.Mbappé: "100 gol una liberazione. Ci pensavo da tempo..."caption id="attachment 1061115" align="alignnone" width="846" Mbappé (Twitter Psg)/caption"Conoscevo le mie statistiche, sì. In alcune partite volevo segnare il centesimo", ha ammesso Mbappé. "Questa rete numero 100 non è stata facile. Anzi. Devo dire che è una liberazione. Arrivare a questo traguardo in un grande club come il Psg, pieno di grandi calciatore. Quando ho firmato qui, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Kylianfesteggia quota 100. Finalmente, verrebbe da dire. Ebbene sì, dopo un digiuno che durava da tempo, ecco la stellina del Paris Saint-Germain arrivare all'ambito traguardo che, per sua stessa ammissione, iniziava un po' a pesare. Dopo la sfida vinta dai suoi contro il Montpellier, l'attaccnate ha parlato a Canal + e ai microfoni del club.: "100 gol una. Ci pensavo da tempo..."caption id="attachment 1061115" align="alignnone" width="846"(Twitter Psg)/caption"Conoscevo le mie statistiche, sì. In alcune partite volevo segnare il centesimo", ha ammesso. "Questa rete numero 100 non è stata facile. Anzi. Devo dire che è una. Arrivare a questo traguardo in un grande club come il Psg, pieno di grandi calciatore. Quando ho firmato qui, ...

