Mara Venier fa piangere il fratello di Maradona | le lacrime di Hugo

Hugo Maradona racconta a Domenica In suo fratello Diego Armando, nel programma di Mara Venier ritrova un video del passato, impossibile non piangere. "Lui ci ha aiutato a tutti noi" ha detto Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando Maradona, con grande affetto, stima e sopratutto gratitudine: nonostante il successo non ha mai dimenticato da dove veniva e sopratutto la sua famiglia. A Domenica In si torna a parlare della morte del grande campione e suo fratello con sua moglie Paola hanno voluto dire la verità su quanto viene detto di tutto sul conto del calciatore, la cui vita è ora sotto il microscopio dei media.

