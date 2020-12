Malattia Giampiero Galeazzi | tutta la verità | come sta oggi?

Leggi su chenews

(Di domenica 6 dicembre 2020), il Bisteccone di Domenica In, lotta da tempo contro lama di cosa soffre veramente esta? Eccola. Questo pomeriggioricorderà a Domenica In il compianto Diego Armando Maradona, sulla cui morte si cela ancora un velo di mistero. Per anniè stato un volto storico del talk di Mara Venier, alla quale è legato da una grandissima amicizia. Proprio a Domenica In,è tornato a mostrarsi, rendendo partecipe il pubblico dellache lo ha colpito, emozionando molto il pubblico in ascolto. Ma cosa è successo all’ex conduttore televisivo? Sulladi ...