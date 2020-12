La vicepresidente della Camera Mara Carfagna ricoverata con la polmonite

(Di domenica 6 dicembre 2020)con la. Come riportato da Quotidiano.net, la deputata di Forza Italia eda mercoledì si trova in ospedale per accertamenti ma non si tratterebbe dilegata al covid. D’altro canto, le condizioni di salutesono buone – come riportato dallo stesso quotidiano che cita L'articolo NewNotizie.it.

serracchiani : L’Associazione Italiana Calciatori ha una nuova vicepresidente: @SaraGama_ITA . Congratulazioni al Capitano della N… - sbonaccini : . @SaraGama_ITA centrale difensiva della Juventus e capitana della Nazionale italiana, è stata eletta Vicepresident… - Ettore_Rosato : Più spazio alle donne nello sport e nel calcio, oggi è una giornata da ricordare. @SaraGama_ITA, capitana della Juv… - LinaVadal : RT @ultimenotizie: #MaraCarfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per… - max70gub : RT @ultimenotizie: #MaraCarfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per… -

Ultime Notizie dalla rete : vicepresidente della

ROMA – Mara Carfagna ricoverata in ospedale per una polmonite. Non si tratterebbe, però, di una polmonite derivante dal Covid. L’onorevole sarebbe negativa al Coronavirus. Le sue condizioni di salute ...La Vicepresidente della Camera Mara Carfagna (Forza Italia) è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per una polmonite. A riferirlo sono fonti di Forza Italia, che specificano inoltre come la polm ...