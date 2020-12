“Fuori dal M5S chi vota contro Conte per il MES” (Di domenica 6 dicembre 2020) Annalisa Cuzzocrea su Repubblica firma un retroscena in cui si paventa “l’arma fine di mondo” per compattare il Movimento 5 Stelle in vista del voto di mercoledì sulla riforma del MES. Chi non vota a favore e rischia di far cadere il governo se non passa la risoluzione è fuori dal M5S. Ma c’è anche altro. A breve anche Rousseau sarà tagliato fuori dai finanziamenti mensili dei parlamentari. I 300 euro che versano ogni mese coinfluiranno invece in un conto corrente intestato al M5S: «Davide vuole far cadere Conte», commenta lapidario uno dei massimi dirigenti del Movimento. Che ha in tasca una soluzione, però: subito dopo il voto della prossima settimana sul documento uscito dagli Stati generali, con la nomina di Claudio Cominardi come nuovo tesoriere, nascerà un conto corrente intestato ai 5 Stelle dove dovranno confluire le donazioni che attualmente ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Annalisa Cuzzocrea su Repubblica firma un retroscena in cui si paventa “l’arma fine di mondo” per compattare il Movimento 5 Stelle in vista del voto di mercoledì sulla riforma del MES. Chi nona favore e rischia di far cadere il governo se non passa la risoluzione è fuori dal M5S. Ma c’è anche altro. A breve anche Rousseau sarà tagliato fuori dai finanziamenti mensili dei parlamentari. I 300 euro che versano ogni mese coinfluiranno invece in un conto corrente intestato al M5S: «Davide vuole far cadere», commenta lapidario uno dei massimi dirigenti del Movimento. Che ha in tasca una soluzione, però: subito dopo il voto della prossima settimana sul documento uscito dagli Stati generali, con la nomina di Claudio Cominardi come nuovo tesoriere, nascerà un conto corrente intestato ai 5 Stelle dove dovranno confluire le donazioni che attualmente ...

