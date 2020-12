Francesco Oppini, arriva il messaggio per Tommaso Zorzi al GF Vip: “Missing you…” (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo circa un giorno di distanza dal suo abbandono, Francesco Oppini dedica alcune parole di affetto all’amico Tommaso Zorzi, rimasto dentro la Casa del Grande Fratello Vip nonostante la fortissima sofferenza dovuta al distacco anticipato. Oppini, arriva il messaggio per Tommaso Zorzi: “Missing you…” Chiederò il tuo numero a tua madre. Io ti aspetto fuori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo circa un giorno di distanza dal suo abbandono,dedica alcune parole di affetto all’amico, rimasto dentro la Casa del Grande Fratello Vip nonostante la fortissima sofferenza dovuta al distacco anticipato.ilperChiederò il tuo numero a tua madre. Io ti aspetto fuori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - parliamodizorzi : RT @themoonknows2_8: Livello di disperazione: aspettare il lunedì non per la puntata ma solo per vedere Francesco Oppini in studio #gfvip - morningsunn_ : Sto pensando che il signor Francesco Oppini ha utilizzato la modalità cerotto sadico anche con noi, io non ero pron… - Tata_Imma : Prima domenica senza Francesco Oppini Ma il nostro Tommaso c'è la farà ?? #gfvip - xharrysfalls : Buongiorno solo a me che aspetto le storie di Francesco Oppini -