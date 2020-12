Demet Özdemir: il look dell’attrice da prima di Daydreamer ad oggi. (Di domenica 6 dicembre 2020) Demet Özdemir è giunta nel nostro paese grazie alla sua interpretazione nella popolarissima serie televisiva in onda su Canale 5, Daydreamer – le ali del sogno. Il suo ruolo da protagonista in questa soap opera è stato un vero trampolino di lancio per la carriera dell’attrice che oggi è tra le preferite del suo paese, la Turchia. Nella serie la bellissima ragazza veste i panni di una sognatrice che vive in un ambiente familiare molto tradizionale e vivrà molte avventure romantiche, collegando la sua vita ad alcuni particolari personaggi, primo tra tutti il collega Can Divit, interpretato dal bravissimo Can Yaman. Foto: Instagram/Demet Özdemir oggi Demet sta recitando in una nuova serie, passando dalla fragile e delicata Sanem alla ... Leggi su virali.video (Di domenica 6 dicembre 2020)è giunta nel nostro paese grazie alla sua interpretazione nella popolarissima serie televisiva in onda su Canale 5,– le ali del sogno. Il suo ruolo da protagonista in questa soap opera è stato un vero trampolino di lancio per la carrieracheè tra le preferite del suo paese, la Turchia. Nella serie la bellissima ragazza veste i panni di una sognatrice che vive in un ambiente familiare molto tradizionale e vivrà molte avventure romantiche, collegando la sua vita ad alcuni particolari personaggi, primo tra tutti il collega Can Divit, interpretato dal bravissimo Can Yaman. Foto: Instagram/sta recitando in una nuova serie, passando dalla fragile e delicata Sanem alla ...

MarDeniz2 : RT @Sirio53943017: #Repost @verissimotv La loro storia d’amore in “DayDreamer” ha emozionato tutti, ma che rapporto c’è nella realtà tra C… - 1candemsi26 : RT @Sirio53943017: #Repost @verissimotv La loro storia d’amore in “DayDreamer” ha emozionato tutti, ma che rapporto c’è nella realtà tra C… - WowNotizie : Demet Özdemir, avete mai visto l’attrice in versione acqua e sapone? Ecco la foto senza trucco. - part______ : @scarlet47952566 Demet Özdemir. Non so molto ma dicono sia piuttosto brava. Potrebbero trovarsi molto bene secondo… - rts030303 : RT @erkencikusworld: ???????????????? Giornata di votazioni di massa! Invito tutti i CanDem a votare per i nostri bellissimi bambini ???? Demet Özde… -