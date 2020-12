Covid, la Regina Elisabetta annuncia: “Io e Carlo lo facciamo subito” (Di domenica 6 dicembre 2020) Covid, arriva l’annuncio della Regina Elisabetta II. La sovrana ed il principe Filippo pronti ad una decisione irreversibile La Regina Elisabetta II è pronta a vaccinarsi contro il Covid, con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da GianCarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 6 dicembre 2020), arriva l’annuncio dellaII. La sovrana ed il principe Filippo pronti ad una decisione irreversibile LaII è pronta a vaccinarsi contro il, con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da GianSpinazzola su BlogLive.it.

La regina Elisabetta e il principe Filippo saranno vaccinati contro il coronavirus nelle prossime settimane. A diffondere la notizia è stato il Daily Mail. I reali, che hanno rispettivamente 94 e 99 a ...

