Coronavirus, in Lombardia calano i contagi: +2.413 con 5mila tamponi in meno rispetto a ieri (Di domenica 6 dicembre 2020) Il bollettino del 6 dicembre Sono +2.413 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia oggi 5 dicembre. Un numero in calo rispetto a quelli registrati dal bollettino di ieri quando erano +3.148. Nelle ultime 24 ore aumentano invece i nuovi decessi: +140 nuovi decessi, (ieri +111, +147 due giorni fa), per un totale di vittime da inizio pandemia arrivato a quota 23.024. Segno in diminuzione sul fronte delle terapie intensive: – 2 unità, per un totale di ricoverati pari a 807 (ieri 805, -17), con un numero di ingressi giornalieri di 29 persone. Arrivano a 6.372 gli ospedalizzati con sintomi , 109.200 le persone in isolamento domiciliare. Aumenta il numero dei guariti e dimessi: sono 289.706 contro i 281.730 di ieri. Sono +26.026 i tamponi ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Il bollettino del 6 dicembre Sono +2.413 i nuovi casi diinoggi 5 dicembre. Un numero in caloa quelli registrati dal bollettino diquando erano +3.148. Nelle ultime 24 ore aumentano invece i nuovi decessi: +140 nuovi decessi, (+111, +147 due giorni fa), per un totale di vittime da inizio pandemia arrivato a quota 23.024. Segno in diminuzione sul fronte delle terapie intensive: – 2 unità, per un totale di ricoverati pari a 807 (805, -17), con un numero di ingressi giornaldi 29 persone. Arrivano a 6.372 gli ospedalizzati con sintomi , 109.200 le persone in isolamento domiciliare. Aumenta il numero dei guariti e dimessi: sono 289.706 contro i 281.730 di. Sono +26.026 i...

