Altaroma 2021 si farà dal 17 al 20 febbraio

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Silvia Venturini Fendi annuncia la prossima edizione di: la manifestazione è in programma dal 17 al 20La Roma Fashion Week torna dal 17 al 20. Ad annunciarlo è stata Silvia Venturini Fendi durante l’ultimo appuntamento con “The Age of new Visions”, tre incontri digitali nati a Firenze, Milano e infine Roma, per riflettere sugli… L'articolo Corriere Nazionale.