“Vado via”. Elisabetta Gregoraci abbandona il GF Vip. L’arrivo in studio, poi la sorpresa: cosa è successo durante la diretta (Di sabato 5 dicembre 2020) Tante sorprese e colpi di scena durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato la serata annunciano ai telespettatori che questa sarebbe stata una puntata intensa, con tantissime emozioni e così è stato. Alfonso ha invitato la showgirl in studio per parlarle di persona. I vip nella Casa sono all’oscuro di tutto e in studio Alfonso Signorini, aprendo il Led, accoglie la concorrente dicendo: “Se tu confermerai la tua decisione noi la rispetteremo, la vita vera è fuori, ma io volevo parlarti di persona” e, mostrandosi molto comprensivo verso la forte mancanza di Elisabetta verso il figlio, aggiunge: “Tu però secondo me hai ancora molto da dare”. La showgirl allora, ricordando alcuni momenti della sua avventura, ribadisce la sua decisione di non voler proseguire dicendo: “Io ho già vinto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Tante sorprese e colpi di scenal’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato la serata annunciano ai telespettatori che questa sarebbe stata una puntata intensa, con tantissime emozioni e così è stato. Alfonso ha invitato la showgirl inper parlarle di persona. I vip nella Casa sono all’oscuro di tutto e inAlfonso Signorini, aprendo il Led, accoglie la concorrente dicendo: “Se tu confermerai la tua decisione noi la rispetteremo, la vita vera è fuori, ma io volevo parlarti di persona” e, mostrandosi molto comprensivo verso la forte mancanza diverso il figlio, aggiunge: “Tu però secondo me hai ancora molto da dare”. La showgirl allora, ricordando alcuni momenti della sua avventura, ribadisce la sua decisione di non voler proseguire dicendo: “Io ho già vinto ...

