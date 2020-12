Ter Stegen: “Aduriz è l’attaccante che mi ha dato più problemi in questi anni. Mi piace giocare con i piedi ma non cambierei mai il mio ruolo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha risposto ad alcune domande dei tifosi grazie a un questionario raccolto da Rakuten e riportato da Mundo Deportivo:“Quale altro ruolo vorrei ricoprire in campo? Sono contento di fare il portiere, mi piace giocare con i piedi ma non cambierei il mio ruolo. Se proprio dovessi scegliere mi sposterei in attacco, non in difesa.Miglior parata? Non ne ho una in particolare, probabilmente l’ho fatta nell’anno in cui vincemmo la Champions League a Monaco.l’attaccante che mi ha dato più problemi? Aduriz è un giocatore che negli ultimi anni è sempre stato difficile da affrontare, ha il senso del gol e sa muoversi nell’area di rigore molto bene. Ce ne sono altri molto bravi ma nessuno è in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Ter, portiere del Barcellona, ha risposto ad alcune domande dei tifosi grazie a unonario raccolto da Rakuten e riportato da Mundo Deportivo:“Quale altro ruolo vorrei ricoprire in campo? Sono contento di fare il portiere, micon ima nonil mio ruolo. Se proprio dovessi scegliere mi sposterei in attacco, non in difesa.Miglior parata? Non ne ho una in particolare, probabilmente l’ho fatta nell’anno in cui vincemmo la Champions League a Monaco.che mi hapiù? Aduriz è un giocatore che negli ultimiè sempre stato difficile da affrontare, ha il senso del gol e sa muoversi nell’area di rigore molto bene. Ce ne sono altri molto bravi ma nessuno è in ...

IndexRW : @FootballIndex Ter Stegen, Cuadrado, Bruno, Messi #FIdividendpredictor - stillers1971 : @buccinoalex @Tractor220510 Alex ma tu a chi pensavi ?? Ter Stegen et similia valore, arriva solo se è a parametro… - jeanpauldl1998 : @YvanGoSlow24 @InterCM16 In conclusione, siccome mi sono stufato, Ausilio lo puoi criticare per tante cose ma tirar… - Light1908 : @_enz29 Beh se mi nomini Ter Stegen è troppo facile, ovviamente non se ne vedono in giro perche' sono poco conosciu… - _enz29 : @Light1908 Mi pare che di portieri in giro non ce ne siano molti A meno che non vai dal Barcellona a comprare Ter Stegen -