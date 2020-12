Quel timore delle riforme verso l’uscita dalla crisi (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli ultimi dati sulla congiuntura economica mostrano un rimbalzo della crescita nel terzo trimestre, quando sono state allentate le restrizioni alle attività, e un nuovo arretramento nell’ultimo trimestre dell’anno con il ripristino selettivo delle restrizioni. Il clima di ottimismo suscitato nella scorsa estate dalla forte ripresa della domanda nelle sue componenti di consumi interni (9,2%), investimenti (31,3%) ed esportazioni (30,7%) è stato presto dissipato dalla nuova caduta degli acquisti, con l’indice Pmi sceso ai livelli di maggio scorso, e dalle fosche previsioni dell’Istat sulla crescita complessiva nell’anno. Il consuntivo per l’anno vedrebbe in specie una regressione del Pil di quasi il 9% per il crollo della spesa delle famiglie e degli investimenti (10%) e una contrazione più profonda ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli ultimi dati sulla congiuntura economica mostrano un rimbalzo della crescita nel terzo trimestre, quando sono state allentate le restrizioni alle attività, e un nuovo arretramento nell’ultimo trimestre dell’anno con il ripristino selettivorestrizioni. Il clima di ottimismo suscitato nella scorsa estateforte ripresa della domanda nelle sue componenti di consumi interni (9,2%), investimenti (31,3%) ed esportazioni (30,7%) è stato presto dissipatonuova caduta degli acquisti, con l’indice Pmi sceso ai livelli di maggio scorso, e dalle fosche previsioni dell’Istat sulla crescita complessiva nell’anno. Il consuntivo per l’anno vedrebbe in specie una regressione del Pil di quasi il 9% per il crollo della spesafamiglie e degli investimenti (10%) e una contrazione più profonda ...

andreaborsoi1 : @FrancoBove1965 A me piacciono sti castelli, che li guardi e ti incutono un po' di timore. Ho un lato masochistico… - utini19 : @Eposmail Concordo...ai tempi di Don Camillo c'era Dio che curiosava nelle cabine elettorali, ora non hanno più nemmeno quel timore. - Paolo_Mallemac3 : Ho timore nel scrivere il tweet perché ci sta la sorella qui sul Twitter. Però più e più volte da sempre mi casca l… - LuBlue94 : Comunque in un televoto a due Dayane verrebbe eliminata perché in quel caso sarebbe come votare chi vuoi che esca e… - ladyanakina : Ero curiosa, ma stavo anche sviluppando una sorta di timore nei confronti dei cambiamenti. Mi rendevo conto che vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel timore Aumentano treni e aerei fino al 20 dicembre, ma più controlli per il rischio fuga da Nord a Sud Il Sole 24 ORE Zona arancione e zona gialla, ecco gli spostamenti regionali consentiti e quelli vietati

Come un risiko, la nuova mappa “tricolore” dell'Italia. Qui si può passare, qui no. Studiando i nuovi colori delle Regioni, tornano ad essere possibili spostamenti quasi ...

Shopping intelligente, via al piano

C’erano una volta le partenze intelligenti, quelle da scegliere con attenzione nelle estati pre-Covid, con le giornate da ‘bollino nero’ per evitare le code in autostrada. Il Natale pandemico invece c ...

Come un risiko, la nuova mappa “tricolore” dell'Italia. Qui si può passare, qui no. Studiando i nuovi colori delle Regioni, tornano ad essere possibili spostamenti quasi ...C’erano una volta le partenze intelligenti, quelle da scegliere con attenzione nelle estati pre-Covid, con le giornate da ‘bollino nero’ per evitare le code in autostrada. Il Natale pandemico invece c ...