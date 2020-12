Primo Napoli-Juve al femminile: le bianconere vincono con un rigore al 82esimo (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Allo Stadio Caduti di Brema di Barra è andato in scena il Primo storico Napoli-Juventus tutto al femminile. Il big match finisce 2 a 1 per le piemontesi che all’82esimo ribaltano la gara con un calcio di rigore. La gara valevole per l’ottava giornata di serie A femminile comincia nel ricordo di Diego Armando Maradona. Omaggiato con un minuto di silenzio e tanti striscioni affissi sull’impianto sportivo di Napoli Est, che da quest’anno ospita le partite casalinghe delle azzurre. Fischio d’inizio alle ore 14 e 30 e le calciatrici napoletane partono subito all’arrembaggio delle campionesse d’Italia. Al minuto 39 Huchet porta in vantaggio le ragazze di Rita Guarino che chiudono la prima frazione di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Allo Stadio Caduti di Brema di Barra è andato in scena ilstoricontus tutto al. Il big match finisce 2 a 1 per le piemontesi che all’ribaltano la gara con un calcio di. La gara valevole per l’ottava giornata di serie Acomincia nel ricordo di Diego Armando Maradona. Omaggiato con un minuto di silenzio e tanti striscioni affissi sull’impianto sportivo diEst, che da quest’anno ospita le partite casalinghe delle azzurre. Fischio d’inizio alle ore 14 e 30 e le calciatrici napoletane partono subito all’arrembaggio delle campionesse d’Italia. Al minuto 39 Huchet porta in vantaggio le ragazze di Rita Guarino che chiudono la prima frazione di ...

