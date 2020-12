Pierpaolo Pretelli, gaffe in diretta: la telecamera riprende tutto (Di sabato 5 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ha commesso una clamorosa gaffe durante il corso della diretta al Grande Fratello Vip. La telecamera ha ripreso tutto. Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi di quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino moro si è fatto notare durante il corso di questi mesi, grazie alla sua spiccata simpatia, indimenticabili le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 dicembre 2020)ha commesso una clamorosadurante il corso dellaal Grande Fratello Vip. Laha ripresoè uno dei protagonisti indiscussi di quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino moro si è fatto notare durante il corso di questi mesi, grazie alla sua spiccata simpatia, indimenticabili le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

eeffettodomino : RT @nelnomedeltrash: Con l’uscita di elisabetta e quindi senza più interesse di qualsiasi natura verso una ship per me inizia il vero grand… - nelnomedeltrash : Con l’uscita di elisabetta e quindi senza più interesse di qualsiasi natura verso una ship per me inizia il vero gr… - CheDonnait : No va beh adoro cit #GFVIP - uncanemagico : In un mondo di Rosalinda siate Pierpaolo Pretelli #GFVIP - BigFabi_ : RT @viperissimo: CHI VUOI RENDERE IMMUNE? E PERCHÉ PROPRIO STEFANIA ORLANDO E PIERPAOLO PRETELLI? ?? #GFVIP5 #Gfvip #Gregorelli #zorza… -