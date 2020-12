Omicidio Meredith, Rudy Guede non dovrà più tornare in carcere. Affidato ai servizi sociali, è laureato e lavora alla Caritas (Di sabato 5 dicembre 2020) Il fine pena è previsto per i primi mesi del 2022. Ma da oggi Rudy Guede, unico condannato in via definitiva per l’Omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007, non dovrà più tornare in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha concesso l’affidamento ai servizi sociali. Per i giudici il percorso di reinserimento sociale dell’ivoriano, ormai 37enne, “appare in uno stato particolarmente avanzato”. Per il momento Guede non si sposterà da Viterbo, dove ha scontato i 16 anni di condanna che gli sono stati inflitti con rito abbreviato per l’Omicidio della studentessa inglese, avvenuto a Perugia la notte tra l’1 e il 2 novembre del 2007. Per il delitto sono stati definitivamente assolti Amanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Il fine pena è previsto per i primi mesi del 2022. Ma da oggi, unico condannato in via definitiva per l’diKercher, avvenuto nel 2007, nonpiùin. Il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha concesso l’affidamento ai. Per i giudici il percorso di reinserimento sociale dell’ivoriano, ormai 37enne, “appare in uno stato particolarmente avanzato”. Per il momentonon si sposterà da Viterbo, dove ha scontato i 16 anni di condanna che gli sono stati inflitti con rito abbreviato per l’della studentessa inglese, avvenuto a Perugia la notte tra l’1 e il 2 novembre del 2007. Per il delitto sono stati definitivamente assolti Amanda ...

