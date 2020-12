Milan, non solo Kabak: l’assist per Lovato (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Milan cerca un difensore per gennaio. Oltre a Kabak, il club rossonero continua a tenere d’occhio il baby del Verona Lovato Kabak resta la priorità del Milan per il reparto difensivo, ma il club rossonero non perde di vista anche Matteo Lovato. Il baby difensore si è distinto con la maglia del Verona e la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sfruttare gli ottimi uffici con l’agente Riso per strapparlo alla concorrenza. Sul talento degli scaligeri c’è anche l’interesse della Juventus in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilcerca un difensore per gennaio. Oltre a, il club rossonero continua a tenere d’occhio il baby del Veronaresta la priorità delper il reparto difensivo, ma il club rossonero non perde di vista anche Matteo. Il baby difensore si è distinto con la maglia del Verona e la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sfruttare gli ottimi uffici con l’agente Riso per strapparlo alla concorrenza. Sul talento degli scaligeri c’è anche l’interesse della Juventus in Italia. Leggi su Calcionews24.com

