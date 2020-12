Malgioglio chiede a Zorzi se è innamorato di Oppini: confessione inaspettata dell’influencer (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono passate soltanto 24 ore dall’uscita di Francesco Oppini dalla Casa del Grande Fratello e Tommaso Zorzi, suo inseparabile amico, fa una confessione inaspettata a Cristiano Malgioglio Ieri sera, venerdì 4 Dicembre 2020, i concorrenti del Grande Fratello VIP hanno dovuto prendere una decisione importante: restare nel gioco fino a Febbraio 2021 o abbandonare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono passate soltanto 24 ore dall’uscita di Francescodalla Casa del Grande Fratello e Tommaso, suo inseparabile amico, fa unaa CristianoIeri sera, venerdì 4 Dicembre 2020, i concorrenti del Grande Fratello VIP hanno dovuto prendere una decisione importante: restare nel gioco fino a Febbraio 2021 o abbandonare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pataptando : @Miriam21164588 Gia non capisco proprio, non so se si riferisce a ciò che è successo con Tommaso ma a prescindere c… - michelinazorzi : Tommaso pieno di Malgioglio che chiede Jerusalema #GFVIP - lucydellacitta : RT @STYVLEVS94: Malgioglio che chiede a Tommaso Jerusalema perché in fondo anche lui ha capito che Tommaso fa parte degli autori ?? #gfvip - esaurimentoinc1 : unica certezza della serata: Malgioglio che chiede Jerusalema in una serata Rock?? #GFVIP - STYVLEVS94 : Malgioglio che chiede a Tommaso Jerusalema perché in fondo anche lui ha capito che Tommaso fa parte degli autori ?? #gfvip -